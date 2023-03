Kraftig jordskjelv i afghansk fjellregion

Et jordskjelv med styrke 6,5 har rammet fjellregionen Hindu Kush i Afghanistan, melder nyhetsbyrået Reuters.

Tyske GFZ har målt skjelvet til en dybde på 184 kilometer. Rystelser kunne kjennes i New Delhi i India, skriver det indiske nyhetsbyrået ANI.

AFP skriver at skjelvet også kunne kjennes over store deler av Pakistan, og at det varte i 30 sekund.

– Folk løp ut av husene sine og siterte Koranen, sier en AFP-korrespondent i Rawalpindi.

Store deler av Sør-Asia er særlig utsatt for jordskjelv fordi to tektoniske plater dytter mot hverandre, skriver Reuters.