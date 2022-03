Kraftig hopp i oljeprisen

Prisen for nordsjøolje steg kraftig idet markedet ble åpnet ved midnatt. På det høyeste kostet et fat olje over 135 dollar, men falt deretter litt tilbake. Oljeprisen er opp 17 prosent, og et fat nordsjøolje omsettes for 129,5 dollar.

Prisøkningen kom etter en økning på 21 prosent i forrige uke. Også prisen på amerikansk WTI-olje steg med rundt 10 prosent, og toppet seg på nesten 128 dollar per fat. CNBC skriver at det er den høyeste prisen på WTI-olja på 13 år.

Ifølge Bloomberg knyttes prisstigningen til diskusjoner mellom USA og allierte om et mulig handelsforbud for russisk olje, som svar på Russlands invasjon av Ukraina.