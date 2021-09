Kraftig fall på børsane

Hovudindeksen på Oslo Børs fall 1,8 prosent ein halvtime etter opninga måndag.

Utviklinga blir sett i samanheng med eit relativt kraftig fall på 4 prosent på Hongkong-børsen måndag. Grunnen var frykt for at den kinesiske eigedomsgiganten China Evergrande skal kollapse.

Også dei viktigaste børsane i Europa opna ned etter børsfallet i Asia.

London var ned 1 prosent, Frankfurt falt med 1,9 prosent, medan Paris opna med 1,7 prosent ned.

Det er også uro for situasjonen i USA, med frykt for inflasjon, stadig verre koronasmitte og mogelegheita for at sentralbanken begynner å trappe ned krisetiltaka.