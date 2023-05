Kraftig brann på gårdsbruk i Frogn

En brann i et uthus på en gård utenfor Fagerstrand i Frogn kommune har spredd seg til et tilstøtende hus og tre biler, melder Øst politidistrikt

Alle beboere er gjort rede for.

Politiet fikk melding om brannen klokka 03.17 natt til tirsdag.

I en oppdattering klokka fem skriver politiet at fem personer, hvorav to barn er sendt til legevakt for sjekk, etter å ha fått i seg noe røyk.