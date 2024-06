Kraftig brann i barnehage i Trondheim

En barnehage i Trondheim fikk omfattende skader i en brann natt til lørdag. Brannårsaken er ikke kjent.

Politiet i Trøndelag meldte like før klokken 2 om at nødetatene hadde rykket ut etter melding om brann i Sverresborg barnehage.

– Da vi kom var det full overtenning i bygget, sier brannvesenets innsatsleder Kjell Troøyen, til Adresseavisen.

Politiet opplyste tidlig at det ikke var behov for evakuering av boenheter i området, men det var mye røyk i området i forbindelse med brannen. Da hadde politiet vært på nærliggende boliger og oppfordret til lukking av vinduer og dører.

Først like før klokken 4.30 bekreftet 110-sentralen at brannen var under kontroll. Utover natten og morgenkvisten har brannvesenet bedrevet etterslukking.

(NTB)