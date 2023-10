Kraftig brann i Arendal – ber folk rundt lukke vinduer

Det brenner kraftig i et industribygg på Saltrød i Arendal. Det er et lakkeringsverksted som brenner, ifølge politiet i Agder på X.

Politiet ber beboere i nærheten om å lukke vinduer og fører, for å hindre at de blir eksponert for røyk.

Brannvesenet jobber på stedet med utvendig slukking, bygget er overtent.

Det er fare for at brannen kan spre seg til biler som står parkert. Bygget er overtent, melder politiet klokka 23.07.

Kystveien er stengt i begge retninger.

Det er sendt brannmannskap fra Arendal, Moland og Grimstad til brannen, melder 110 Agder.