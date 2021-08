Koronavaksine til 16- og 17-åringer

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer skal tilbys koronavaksine.

Det åpnes for at kommunene i særlige tilfeller kan gi vaksine til enkelte 16-17-åringer tidligere, for eksempel ungdom som skal gå på skole i utlandet og har økt risiko for å bli smittet.

Ungdom født i årskullene 2004 og 2005 vil få tilbud etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert, opplyser regjeringen onsdag.

– Unge i alderen 16-17 år har lav risiko for å bli alvorlig syk av covid-19, men med sommerens utvikling med økende smitte blant ungdom og unge voksne kan antall ungdom som risikerer å bli alvorlig syk øke.

Han legger til at vaksine vil beskytte den enkelte, gi ungdommer en mer normal hverdag og bidra til immunitet i befolkningen. Vaksinasjon av denne aldersgruppa kan også bidra til mindre smittepress i samfunnet og dermed mindre smitte blant yngre barn.

I begynnelsen av juli kom FHI med en foreløpig anbefaling om å tilby vaksine til 16- og 17-åringer. Den nye kunnskapen som er kommet de siste seks ukene styrker anbefaling om å tilby vaksine til 16- og 17- åringer.

Det er nå to vaksiner som er godkjent for bruk i aldersgruppen 12-17 år, BioNTech/Pfizer sin vaksine, «Comirnaty», og Moderna-vaksinen «Spikevax». FHI sin foreløpige anbefaling er at norsk ungdom som hovedregel skal tilbys Comirnaty.

I USA er 12 millioner ungdommer i alderen 12-17 år vaksinert med første dose og 9 millioner med andre dose av denne vaksinen.