Koronasmittet tok seg over grensa

To utlendinger er pågrepet etter å ha tatt seg inn i Norge ved en stengt grenseovergang i Engerdal i Innlandet.

En av dem har testet positivt for koronaviruset. De to skal opplyste at de var smittet med covid-19 og ønsket å sitte i karantene i Norge.

– De to har forsøkt å ta seg over flere steder, men blitt avvist da de ikke har gyldig adgang og dokumenter for innreise, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.