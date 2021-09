Korona kan gi resultatforsinkelser

Valgmedarbeiderne må holde ekstra avstand fra hverandre når de teller opp stemmene. Det kan gi forsinkelser i valgresultatet på mandag.

– Det er viktig at valgmedarbeiderne holder avstand og ivaretar smittevern også når de teller stemmene. Dette kan føre til at opptellingen tar noe mer tid. Det er derfor mulig at det endelige resultatet blir klart noe senere enn vanlig i år, sier avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til NTB.

For å lette litt på arbeidet har kommunene fått lov til å starte den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmene én dag tidligere enn vanlig. De starter med dette på søndag.