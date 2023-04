Kontroll på grasbrann i Rogaland

Politiet melder om at brannvesenet har kontroll på grasbrannen i Sandnes. Brannen starta nært eit hyttefelt, og det var fare for at han kunne spreie seg. Men no skal det vere kontroll på brannen, og brannvesenet er til stades ei stund framover for å hindre at det blussar opp igjen.