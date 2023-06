Kontroll på brannene langs Sørlandsbanen

Sørlandsbanen og E39 måtte onsdag kveld stenges på grunn flere branner langs togsporet. Brann i bremser på tog er trolig forklaringen.

Det var togene mellom Oslo og Stavanger, samt togene mellom Stavanger og Egersund som ble rammet av dette, ifølge Bane Nor.

Natt til torsdag er strekningen mellom Egersund og Sira fortsatt stengt, og det gjøres en ny vurdering klokka 6.

Ifølge Agder politidistrikt var det et tog med brann i bremsene som førte til brann flere steder over en lengre strekning. Toget stanset på Gyland stasjon. Det ble ikke meldt om fare for bebyggelse.

Noe før klokka 01.00 natt til torsdag kunne brannvesenet ifølge politiet melde om kontroll.

– Noe glør og småbranner på strekningen. Brann driver med etterslukking utover natta, opplyste operasjonssentralen.

Også i Flekkefjord er det meldt brann flere steder langs jernbanelinjen.

Rett før midnatt opplyste Sørvest politidistrikt at E39 er stengt ved Moi på grunn av brann langs toglinjen. Ved 01:00-tiden kunne veien åpnes igjen.

(NTB)