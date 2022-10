Kontroll på brannen i høybygg i Pakistan

Det brant kraftig i et høybygg i Pakistans hovedstad Islamabad søndag ettermiddag, melder flere medier i Pakistan. Brannen skal nå være under kontroll og det er ikke meldt om skadde.

Politiet melder at folk i bygget blir evakuert og at brannen er under kontroll, ifølge avisen Dawn.

Det skal være kjøpesenter, hotell og kontorer i bygningen. Videoer på Twitter viser folk som flykter fra brannen. Andre bilder tatt utenfra viser flammer og en voldsom røyk rundt bygget.