Kontroll på brann på passasjerferge

Det brenner på et bildekk på et skip utenfor Gotska Sandön, som ligger mellom Stockholm og Gotland.

Ifølge det svenske sjøfartsverket skal det være 300 personer om bord på Stena Scandica.

– Vi har fått opplysninger fra fartøyet om at brannen skal være under kontroll. Men vi har kalt ut alle tilgjengelige enheter for å være på plass hvis det skulle bli behov for en evakuering, sier Lisa Mjörning i det svenske sjøfartsverket.

Det er foreløpig ikke meldt om noen personskader.

Meldingen om brannen kom i 12.40-tida.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser til NTB at de foreløpig ikke er varslet om brannen.