Kontroll på brann i tre busser i Stavanger

Brannvesenet har kontroll på brannen i Stavanger, der det har brent i tre busser.

– Det er fremdeles en del røyk på stedet, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Det var klokken 20.52 at politiet fikk melding om at det hadde begynt å brenne i en buss i Stavanger. Brannen spredte seg raskt til to andre busser som sto like ved, og etter kort tid var alle tre bussene overtent. (NTB)