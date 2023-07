Kontroll på brann i T-banetunnel mellom Sinsen og Carl Berner

Nødetatene rykket ut til t-banetunnel mellom Sinsen og Carl Berner hvor det er meldt om brann i tunnelen. Oslo brann- og redningsetat opplyser klokken 10.45 via Twitter at branenn er under kontroll.

Det skal ikke brenne i et togsett, men muligens noe gods i tunnelen. Evakuering av et togsett i tunnelen gjøres mot Sinsen t-banestasjon. Det skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Det er ikke meldt om personskade per nå, og det pågår evakuering av ett togsett ut til Sinsen t-banestasjon. Foreløpig meldinger er at det er lite røyk i tunnelen i øyeblikket.

Togsettet skal stå 100 meter inn i tunnelen fra Sinsen stasjon. Oslo brann- og redningsetat er på stedet og har ressurser på begge sider av brannen. De klargjør for innsats, skriver de på twitter 10.31.