Kontroll på boligbrann ved Nærbø på Jæren

Nødetatene rykket ut etter melding om brann i en tomannsbolig ved Nærbø på Jæren. Det var full overtenning i bygget.



Politiet meldte tidligere på Twitter at de var i kontakt med personer på stedet, men at det var uklart om alle er gjort rede for.

– Alle personer som er tilknyttet bygningen er det nå gjort rede for. Ingen er skadd, og brannvesenet har kontroll på brannen, sier oppdragsleder ved Sør-Vest politidistrikt Bjørn Iden til NRK.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 02:47 natt til onsdag.

Politiet foretar etteforskning på stedet.