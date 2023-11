Konklusjon i Stortingets habilitetsgransking utsettes

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kommer ikke til å behandle ferdig sin gransking av årets politiske habilitetsskandaler før 6. februar neste år.

Det ble klart etter et møte i komiteen i dag, får NRK bekreftet.

– Komiteen har sagt at vi trenger litt mer tid til å konkludere på en god måte. Derfor har vi vedtatt avgivelsesdato 6. februar, sier saksordfører Grunde Almeland (V).

– Grunnen er at saken har vokst i løpet av høsten. Det har stadig kommet nye dimensjoner til. Den siste uken har det handlet om journalføring og hvordan offentlighetsloven følges. Vi trenger å stille spørsmål om dette også, sier han.

Opprinnelig var målet å bli ferdig med saken før jul, men nå blir altså komiteens avgivelse forskjøvet.

Samtidig er det klart at det kommer til å bli stilt nye spørsmål om journalføringen ved Statsministerens kontor (SMK), som har vært mye omtalt de siste dagene.

– Nyhetene om manglende journalføring av saker som angår aksjehandlene til Erna Solbergs ektefelle og som kunne gjøre daværende statsminister inhabil, er alvorlig. Det havner også naturligvis på kontrollkomiteens bord, sier Rødts Seher Aydar.

Også SVs Audun Lysbakken sier den siste avsløringen rundt manglende journalføring på SMK gjør det nødvendig å stille nye spørsmål.

– Vi må ha oversikt over hvordan den svikten oppstod og være trygg på at det ikke finnes informasjon vi ikke har hatt tilgang til, sier han til NRK.

– For alle involverte er det bra om denne saken kan konkluderes før heller enn senere. Men samtidig er jeg opptatt av at vi som komité i fellesskap skal være komfortable med at vi kan gjøre en grundig nok jobb, sier Almeland.