Kongressrepresentanten George Santos er pågrepet i USA. Det melder flere nyhetsbyråer.

Natt til onsdag ble det kjent at justisdepartementet har tatt ut tiltale mot Santos, og at det var ventet at det skulle holdes rettsmøte allerede onsdag.

Det er uklart hva Santos blir tiltalt for, men føderale etterforskere har undersøkt anklager om uriktige opplysninger om valgkampfinansiering.

Etikkomiteen i Representantenes hus åpnet granskning i mars av en rekke anklager mot Santos. Det vekket stor oppsikt da Santos, som ble innvalgt i fjor, ble avslørt i å ha gitt en rekke uriktige opplysninger.

(NTB)