Kongressmedlem: USA har tatt ned objekt

Kongressmedlem Jack Bergman fra Michigan sier det amerikanske militæret har «tatt ned» et objekt over Lake Huron.

Flightradar24 viser to militærfly som har fløyet over området den siste tiden.

Canada har stengt luftrommet over Tobermory, Ontario, melder Reuters. Bakgrunnen er en militæraksjon.

Tidligere på kvelden norsk tid ble luftrommet over Lake Michigan stengt.

USA og Canada har de siste dagene skutt ned to flyvende objekter med ukjent opphav. For en uke siden ble en kinesisk ballong skutt ned, og USA opplyste at den inneholdt spionutstyr.