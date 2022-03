Kongresskomité: Trump var del av «kriminell konspirasjon»

Tidligere president Donald Trump var del av en kriminell konspirasjon som forsøkte å gjøre om på presidentvalget i 2020, mener 6. januar- komiteen.

Komiteen i Representantenes hus undersøker stormingen av Kongressen 6. januar i 2020

I en rettssak onsdag sa de at de har bevis på at Trump og hans medarbeidere var innblandet i en konspirasjon for å hindre Kongressen i å godkjenne resultatene av det siste amerikanske presidentvalget.

De sa også at Trump var med på å spre falsk informasjon om valget og at han presset statlige tjenestemenn til å endre valgresultatene.

Komiteen jobber fortsatt med å overbevise en dommer om å gi panelet tilgang til eposter fra advokat John Eastman. Komiteen sier han samarbeidet med Trump.

(NTB)