Kongeparet med strømtips: – Slå av lys man ikke trenger

Kong Harald sier at han ikke har noen løsning på problemene i Europa, med stadig høyere priser. Men han har noen tips til å spare på strømmen.

– Slå av lys man ikke trenger, sa kongen da han tirsdag fikk spørsmål om strøm-råd.

Dronningen stemte i:

– Jeg har bodd i Sveits i to år, for lenge, lenge siden. Der sparte man på strømmen hele tiden. Man hadde kun ett lys hvert rom og dusjet én gang i uken. Vi flommer over med lys og varme. Jeg tror vi har litt godt av å tenke at det går an å kutte lite grann ned. Hvis alle gjør litt, så hjelper jo det også, sa hun.

Kongeparet er på en tredagers fylkestur på Sunnmøre. Da de møtte pressen på kaien i Sykkylven, fikk de også spørsmål om strømkrise og dyrtid og den vanskelige situasjonen mange nordmenn står i.

– Vi må være samlet om det, så går det sikkert bra. Men jeg har jo ikke noen løsning på hvordan det skal gjøres. Det er det for øyeblikket ingen som har, tror jeg, sa kongen.