Kongeparet gratulerer

Kongeparet og kronprinsparet sender sine gratulasjoner til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, som nå har bryllupsplanene klare.

– Dronningen og jeg gleder oss over at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett i dag har offentliggjort sine bryllupsplaner. Vi er glade for å få Durek Verrett inn i familien, og vi ser fram til å feire den store dagen sammen med dem. Vi ønsker Märtha og Durek alt det beste.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett kunngjorde onsdag at de skal gifte seg i august 2024

Også kronprinsparet gratulerer:

– Vi gratulerer prinsesse Märtha og Durek Verrett med bryllup i august neste år. Vi er glade på deres vegne og gleder oss til å feire sammen med dem i Geiranger. Vi ønsker Märtha, Durek og jentene alt godt for framtiden.