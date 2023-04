Kongens Trøndelag-besøk er avlyst på grunn av snøkaoset

Kong Haralds besøk til Trøndelag tirsdag er avlyst, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet til NTB.

Slottet opplyste like etter klokka 10 at kongens flygning fra Oslo lufthavn ble kansellert, og en liten halvtime senere bekreftes det at besøket er avlyst.

Kongen skulle til Melhus og Skaun. Besøk til Drive Norge og Bautaen kulturhus sto på programmet. (NTB)