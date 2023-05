Kongen sykmeldt til 16. mai

Kongen er foreløpig sykmeldt til og med 16. mai. Kongen er fortsatt i bedring, men vil være innlagt på Rikshospitalet noen dager til.

Kongen har siden mandag denne uka vært sykemeldt og innlagt på Rikshospitalet.

Journalist Kristi Marie Skrede som dekker kongehuset for NRK sier at vi ut fra dette kan tolke at det er et mål for kongen å bli frisk nok til delta på slottsbalkongen 17. mai.