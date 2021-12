Kongefamilien kondolerer

Hans Majestet Kong Harald kondolerer på vegne av kongefamilien i anledning erkebiskop Desmond Mpilo Tutus bortgang.

– Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at erkebiskop Desmond Mpilo Tutu er gått bort. Han var en viktig person i kampen mot apartheid i Sør-Afrika. Våre tanker går til det sørafrikanske folket som har mistet en viktig stemme for rettferdighet, og til hans nærmeste som har mistet en ektemann, far og bestefar, skriver kongen i en melding publisert på Slottets nettsider.