Kong Harald: – Forferdet over nattens skytetragedie

Hans Majestet Kong Harald sier i en uttalelse at vi nå må ta godt vare på hverandre.

– Familien min og jeg er forferdet over nattens skytetragedie i Oslo sentrum, der to mennesker ble drept og mange skadet. Vi føler med alle pårørende og berørte og sender varme tanker til alle som nå er redde, urolige og i sorg, sier Kong Harald i en uttalelse.

– Vi må stå sammen om å forsvare verdiene våre: Frihet, mangfold og respekt for hverandre. Vi må fortsette å stå opp for at alle mennesker skal føle seg trygge, sier han videre.