Kong Harald snublet på rød løper i København

Like etter ankomst København under sitt to dager lange statsbesøk, falt kong Harald i det han skulle gå opp en trapp med rød løper.

Kongen fikk raskt hjelp, og han var raskt på beina igjen. Han gikk videre for egen maskin og framsto som god i formen.

Fallet skjedde etter at kongeparet hadde gått i land fra kongeskipet Norge ved Nordre Tolbod i København.

Der ble han og dronningen tatt imot av dronning Margrethe i en høytidelig velkomstseremoni.

Besøket i Danmark markerer de historiske båndene og det nære forholdet mellom det norske og det danske kongehuset.

Fra regjeringen følger utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

(NTB)