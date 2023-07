Konflikt om trefelling: Politi tilkalt da kvinne klatret opp

Politiet måtte fredag megle i en spesiell konflikt om fjerning av et tre ved Storhaug i Stavanger.

– Det var et gartnerfirma som hadde i oppdrag å felle et tre som meldte inn til oss klokken 10.34. Når de skal felle treet klatrer en nabokvinne opp fordi hun er uenig i at det skal felles. Firmaet melder inn til oss fordi de er redde for at hun kan skade seg. Hun tok til fornuften da vi kom. Treet var i utgangspunktet nesten ferdig felt, og de måtte holde igjen treet da tyngdekraften ble større da hun klatret opp, sier operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Det har ikke kommet noen anmeldelse og hendelsen har ikke fått noen konsekvenser for involverte, opplyser operasjonslederen om den uvanlige hendelsen.

– Det løste seg etter litt voksenkjeft da vi kom, sier Knudsen til NRK.