Konfirmantleder erkjenner seg delvis skyldig i seksuelle overgrep

En konfirmantleder har erkjent at han forsøkte å forgripe seg på en mindreårig gutt og at han ha opptrådte seksuelt krenkende overfor to konfirmanter.

Da rettssaken startet i Rogaland tingrett onsdag, erkjente manne straffskyld for å ha forsøkt å forgripe seg på en mindreårig gutt. Han innrømmet også seksuelt krenkende atferd overfor to konfirmanter. Den tiltalte nektet lfor at han utnyttet tilliten de fornærmede hadde til ham for å oppnå seksuell omgang, skriver Stavanger Aftenblad.

Ingen i menigheten har sagt unnskyld til noen av de fornærmede, kom det frem i retten.