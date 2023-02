Komponisten Burt Bacharach er død

Komponist og musiker Burt Bacharach er død, 94 år gammel. Han komponerte blant annet sangene «Raindrops Keep Fallin' On My Head», «Walk On By» og «Do You Know The Way to San José». Bacharach vant en Oscar for musikken i filmene «Butch Cassidy and the Sundance Kid» i 1970, og «Arthur» i 1982.

Bacharach døde i hjemmet sitt i Los Angeles onsdag av naturlige årsaker, opplyser pressekontakt Tina Brausam torsdag,'