Kommuneansatte rammet av dataangrep

10.000 kommunalt ansatte i Hedmark ble tirsdag kveld utsatt for et alvorlig e-postangrep Sju kommuner i Innlandet er rammet. Nyheten om angrepet ble kjent få timer etter at det ble kjent at Stortinget har blitt utsatt for et omfattende dataangrep.