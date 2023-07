Kommunaldirektør i Bergen: Byrådslederen hadde tilgang til Altinn-meldinger fra politiet

Tre personer i Bergen kommune hadde tilgang til de uleste Altinn-meldingene fra politiet, deriblant byrådsleder Rune Bakervik, sier kommunaldirektøren.

– Bakervik er registrert som daglig leder i Bergen kommune, og han vil automatisk ha tilgang, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg til Bergens Tidende.

Det var tidligere denne uka at det ble kjent at politiet siden 2020 har sendt bekymringsmeldinger til norske kommuner via Altinn – uten at kommunene har fått beskjed om dette. Meldingene ble dermed ikke lest av kommunene. Bergen kommune og Vest politidistrikt er blant kommunene som har blitt rammet og som denne uken har holdt pressekonferanser om saken.

Byrådsleder Bakervik er ikke kjent med at han hadde automatisk tilgang til meldingene.

– Det er ny informasjon for meg, sier han til avisen.

– Hadde politiet gitt beskjed om at de hadde sendt straffesaksforsendelser gjennom Altinn, hadde vi tildelt nødvendige tilganger til rette mottaker i barnevernstjenesten, sier Bakervik.

(NTB)