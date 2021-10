Komité vil straffe Steve Bannon

Komiteen som granskar kongresstorminga i USA har vedtatt at Steve Bannon bør tiltalast for å ha vist forakt for Kongressen ved å nekte å vitne. Bannon vart instruert av den tidlegare sjef sin, Donald Trump, til ikkje å vitne for komiteen.

Kongresskomiteen som består av både republikanarar og demokratar, var samrøystes i vedtaket om at den tidlegare Trump-rådgjevaren bør tiltalast.