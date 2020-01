Kolonnekjøring på Rv7 og E134

Rv7 over Hardangervidda er stengt for pesonbiler, men åpen for kolonnekjøring for tunge kjøretøy, melder Vegtrafikksentralen.Også på E134 Haukelifjell er det kolonnekjøring for alle kjøretøyer. Hemsedal og Filefjell har fri ferdsel,.