Kolonnekjøring på Filefjell

E16 over Filefjell er lørdag kveld den eneste fjellovergangen i Sør-Norge som ikke er stengt. Også her er det kolonnekjøring og fare for at veien blir stengt.

Riksvei 7 Hardangervidda, fylkesvei 53 Tyin-Årdal, riksvei 13 Vikafjellet, fylkesvei 50 Hol-Aurland, riksvei 15 Strynefjellet, E134 Haukelifjell og riksvei 52 Hemsedal er stengt, melder Vegtrafikksentralen vest på Twitter.

Også E6 over Dovrefjell er stengt. (NTB)