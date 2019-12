Kollisjon på E136 i Ålesund

Minst énn person er skadet etter at to biler støtte sammen på E136 Innfartsvegen i Ålesund. Det var ialt tre mennesker i bilene. Kollisjonen skjedde ved storlomma ved Skuggentunnelen. Trafikken står i begge retninger. Omkjøring via Borgundvegen.