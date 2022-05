Kollisjon mellom tog og traktor - fører omkom

Klokken 6.56 tirsdag melder politiet om at det har vært et sammenstøt mellom et tog og en traktor ved Håggåbrua i Midtre Gauldal.

– Fører av traktor er bekreftet død, pårørende er varslet, skriver politiet.

Traktoren har havnet i elva Gaula.

Dovrebanen er stengt på grunn av ulykken.

– Det er stengt mellom Støren og Hovin på grunn av en hendelse ved sporet. Vi jobber med å avklare situasjonen. Ny melding så snart vi vet noe mer, skriver Bane Nor.