Kollisjon mellom to båter i Asker – en båt har gått ned

Politiet melder at det vært en kollisjon mellom to båter nordøst for Langøya i Asker.

Den ene båten har nå gått ned.

Politibåt, brannbåt, og Hovdredningsentralen har rykket ut.

– Den ene båten, en seilbåt, har gått ned, sier operasjonsleder i Brann og redning Oslo, Rune Elstad.

Den andre båten, en motorbåt, er i ferd med å taues i land, forteller han.

Han sier det er enno usikkert hvor mange som var ombord i båtene.