Kolliderte med politibil

En personbil og en politibil kolliderte i et veikryss i Molde natt til onsdag.

Begge bilene holdt en lav hastighet da ulykken skjedde, så det er ikke meldt om noen personskader, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.

Føreren av personbilen mistenkes for å ikke overholde vikeplikten, samt for å kjøre i beruset tilstand. Vedkommende er derfor tatt med til legevakt for blodprøve og har fått førerkortet beslaglagt.

Uhellet skjedde i et veikryss, der personbilen kom over i motsatt kjørefelt. (NTB)