Knivstikking: To personer bekreftet drept i et boligkompleks

Det bekreftes at to personer er funnet drept i et boligkompleks på Otta i Innlandet, skriver politiet på Twitter. Beskjeden kommer etter at det ble meldt om knivstikking. Gjerningspersonen ringte selv nødetatene om situasjonen, og ble pågrepet udramatisk, melder politiet. Av hensyn til etterforskningen går ikke politiet inn på nærmere detaljer.