Knivstikking på Stovner i Oslo

Politiet i Oslo rykket ut til en leilighet på Stover etter melding om knivstikking rundt klokken 23.40 torsdag kveld.

Det ble først opplyst at skadeomfanget til den fornærmede personen ikke var alvorlig, men like etter midnatt opplyser politiet til TV 2 at dette fremstår som en alvorlig knivstikking.

Det er ikke kjent hvor mange som var i leiligheten da knivstikkingen skjedde.

Politiet opplyser at det jobbes på stedet med avhør og åstedsundersøkelse. Ingen er så langt pågrepet i saken.