Knesset sa ja til rettsreform

I den israelske nasjonalforsamlingen har et flertall sagt et foreløpig ja til en lovendring som gir regjeringen økt kontroll over rettsvesenet, melder Reuters. Lovendringen er sterkt omstridt.

Mandag var det store protester utenfor Knesset mot reformen. Kritikerne mener at den vil føre til at domstolenes uavhengige rolle forvitrer. De frykter at statsminister Benjamin Netanyahu samler mer makt i egne hender på bekostning av domstolene.