Klitschko avviser at Kyiv er omringet

Kyivs ordfører Vitali Klitschko hevder i kveld at det er «feilinformasjon» at byen er omringet. I et intervju med nyhetsbyrået AP tidligere i dag skal Klitschko ha sagt at det var umulig å evakuere sivile.

– Vi kan ikke det, for alle veiene er blokkert. Akkurat nå er vi omringet, skal Klitschko ha sagt.

I en uttalelse på meldingstjenesten Telegram skriver Klitschko: – Russiske nettpublikasjoner sprer informasjon om at jeg skal ha sagt at Kyiv er omringet og at det er umulig å evakuere folk. Ikke tro på løgner. Tro på informasjon fra offisielle kilder, sier Klitschko, ifølge BBC.

En talsperson for Klitschko sier til Kyiv Independent at han forsnakket seg og at informasjonen er løgnaktig manipulasjon.