Klar beskjed til Støre: Stortinget krever full koronagjennomgang

Regjeringen må komme til Stortinget med en full gjennomgang av hele håndteringen av koronapandemien. Det krever en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité på Stortinget etter dagens møte.

– Hele komiteen er enig om å be regjeringen om å sende over en helhetlig gjennomgang av myndighetenes håndtering av pandemien, sier SVs Audun Lysbakken til NRK.

Henvendelsen fra komiteen går til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Lysbakken sier det er opp til regjeringen hvilken form pandemiorienteringen får.

– Det kan være en stortingsmelding eller en redegjørelse. Men dette er fullt gjennomslag for det som Venstre og SV har bedt om, nemlig at dette må bli en sak for Stortinget, sier han.

SV-representanten sier en helhetlig orientering til Stortinget vil legge til rette for en grundig diskusjon om håndteringen av pandemien.

– Hvorfor er dette viktig?

– For det første må Stortinget gå gjennom erfaringen med en slik nasjonal krise, rett og slett fordi det er så alvorlig i seg selv. Vi snakker om de største inngrepene i folks rettigheter i fredstid, sier Lysbakken.

– I tillegg har det i etterkant av pandemien oppstått diskusjon om flere av tiltakene. Det er en viktig del av læringen at også de folkevalgte diskuterer det. For det tredje er det et tillitsspørsmål.