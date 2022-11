Klager Italia til Menneskerettighetsdomstolen

Mulla Krekar klager Italia inn til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Krekar soner for tiden en dom på tolv års fengsel i Italia for terrorplanlegging.

I klagen står det at Krekar aldri fikk se bevisene mot seg, ikke var til stede i sin egen rettssak for å forsvare seg og aldri fikk snakke med den oppnevnte italienske forsvareren.

Han klager også på soningsforholdene i Italia.

– Klagen baserer seg både på den rettslige behandlingen han fikk, altså en krenkelse av hans rettigheter til en rettferdig rettergang og på situasjonen han har levd under i italiensk fengsel etter at han kom dit, sier Krekars advokat Brynjar Meling til NRK.

– Jeg er overbevist om at vi har et godt rettslig grunnlag og at det foreligger klare brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon. Jeg håper at saken blir prioritert slik at man får en behandling av den i Menneskerettighetsdomstolen, sier Meling.

Advokat Meling besøkte Krekar i fengselet i Italia for 14 dager siden for å gå gjennom klagen. Dette var deres første møte etter at Krekar ble utlevert til Italia i mars 2020.

– Han har hatt svært begrenset kontakt med omverdenen. Han har levd i isolasjon, sier Meling som beskriver soningsforholdene i Italia som kummerlige.

Advokatfirmaet Meling klager også på vegne av Krekars svigersønn som ble dømt i samme terrorsak i Italia.