Kjøttforbruket går ned

Nordmenns kjøttforbruk har gått ned med nær 1 kilo per person det siste året. Forbruket på kjøtt var i 2018 51,9 kilo per person, ned 0,9 kilo fra året før, viser en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Det skriver Nationen.