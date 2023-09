Kjent svensk gjengprofil pågrepet for skyting på Nordstrand

En av de to pågrepne etter skytingen på Nordstrand tirsdag kveld er en kjent svensk gjengprofil, knyttet et kriminelt nettverk, melder Dagbladet.

Mannen i midten av 20-åra som er siktet for skyting mot et bolighus på Nordstrand tirsdag kveld, er tidligere dømt for å ha oppbevart hjemmelaget bombe. Den andre personen som er pågrepet er en kjent svensk gjengprofil i 30-årene.

20-åringens forsvarer, Daniel Storrvik, sier hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han har formidlet til politiet at han ikke har noe med dette å gjøre, sier Storvik.

20-åringen blir varetektsfengslet i fire uker.