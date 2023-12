Kjent psykiater mister autorisasjonen etter tilsynssak

Forfatter Hilde Rød-Larsen var den første som varslet mot en kjent psykiater i Oslo, i desember i fjor.

I ettertid har flere andre varslet mot samme mann.

NRK har sett dokumentasjon på at Helsetilsynet nå har valgt å frata psykiateren autorisasjonen som lege.

Helsetilsynet legger likevel til at Rød-Larsens sak ikke er en del av grunnlaget for at psykiateren nå mister autorisasjonen.

Statens helsetilsyn fikk i juni oversendt fem tilsynssaker frå Statsforvalteren i Oslo og Viken. Totalt har tilsynet mottatt sju tilsynssaker for en samlet vurdering av psykiateren.

Sakene gjelder rollesammenblanding, behandling og journalføring.