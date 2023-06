Kjell Inge Røkke tok ut 800 millioner i utbytte

Slik han har hatt for vane i mange år tok den Sveits-baserte milliardæren ut nok en stor sum fra The Resource Group (TRG) i fjor, ifølge Dagens Næringsliv.

I 2021 tok Røkke ut en halv milliard kroner i utbytte, etter å ha avstått fra å ta noe som helst i 2020. Det foreløpige toppåret for utbetalinger var i 2019, da Røkke først tok ut 614 millioner kroner i ordinært utbytte, fulgt av et ekstraordinært utbytte på 681 millioner kroner, til sammen 1,3 milliarder kroner.

Det ferske årsregnskapet for 2022 viser at det er tatt ut et ordinært utbytte på 400 millioner kroner og et tilleggsutbytte på 473 millioner kroner – til sammen godt over 800 millioner kroner.

Med de over 800 nye millionene i utbytte har industribygger Kjell Inge Røkke hentet ut rundt syv milliarder kroner i utbytte fra sitt toppselskap.