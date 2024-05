Kistefos saksøker Solstad Offshore og Aker

Røkke-kontrollerte Aker opplyser torsdag kveld at det sammen med Solstad Offshore har blitt varslet om et søksmål fra Christen Sveås' selskap Kistefos.

– Hensikten skal være å søke erstatning for de påståtte tapene Kistefos er påført som følge av refinansieringen, skriver Aker i en pressemelding.

Aker Capital kjøpte i fjor 8,24 millioner aksjer i Solstad Offshore midt i en pågående maktkamp om selskapet.

Sveaas og hans investeringsselskap har gått hardt ut mot Aker med beskyldninger om at selskapet har tappet Solstad Offshore for verdier.

Kjernen i Kistefos sin kritikk har vært at avtalen som ryddet opp i Solstads gjeld, forskjellsbehandlet aksjonærene til fordel for Aker.

– Aker Capital avviser blankt at det er et grunnlag for et erstatningssøksmål, sier kommunikasjonssjef Atle Kigen i Aker til E24.